HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi

Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 20:03 | Son Güncelleme

Karabük’te yeniden koronavirüs vakaları görülmeye başladı. Son 8 günde vaka sayısı 6'ya yükselirken, Yenice ilçesinde iki ayrı şantiyede inşaatta çalışan toplam 18 işçi karantina altına alındı.

Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi

Karabük’te bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep’ten dönen işçide koronavirüs tespit edildi. Yenice ilçesinde bulunan iki ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantina altına alındı. Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka olduğu tespit edildi.

Özel koruma kıyafetli 112 Sağlık ekipleri tarafından şantiyeden alınan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan işçiyi hastaneye getiren ekiplerin daha sonra ambulansı dezenfekte ettiği görüldü.

Diğer yandan Karabük'te bugüne kadar 186 kişi koronavirüse yakalanırken, bunlardan 10'u hayatını kaybederken, 176 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
12 yıl önce öldürülmüştü! Özel ekip 9 aylık çalışma ile yakaladı12 yıl önce öldürülmüştü! Özel ekip 9 aylık çalışma ile yakaladı

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Yeni normal'e yeni düzenlemeler getirildi

'Yeni normal'e yeni düzenlemeler getirildi

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

Panseksüellik itirafıyla gündem oldu!

Panseksüellik itirafıyla gündem oldu!

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Diğer Haberler
Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti

Maske gerginliği! Ters kelepçe takılarak gözaltına alındı

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 630'a yükseldi

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Metrelerce yüksekten nasıl düştüğü merak konusu oldu

Metrelerce yüksekten nasıl düştüğü merak konusu oldu

Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı

Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı

Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü

12 yıl önce öldürülmüştü! Özel ekip 9 aylık çalışma ile yakaladı

Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma

İğrenç konuşmalara soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.