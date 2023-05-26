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Karabük'te DEAŞ ve PKK operasyonu: 3 kişi yakalandı!

26.05.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi ile 1 PKK’lı terörist yakalandı.

Karabük'te DEAŞ ve PKK operasyonu: 3 kişi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu olan 2 DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 2 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesinden birinin örgütün internet sorumlusu diğerinin de örgüt içinde faaliyetleri bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 DEAŞ örgütü üyesinin TEM Şube’de sorgusu devam ediyor.

TEM ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise PKK-KCK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG Silahlı Terör Örgütünün saha uzmanı olan 1 terörist kıskıvrak yakalandı. TEM ekibinin fiziki ve teknik takibinde olan PKK’lı terörist TEM Şubesindeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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