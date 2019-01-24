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Karabük'te gerçekleşen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 18:13 | Son Güncelleme

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtuldu.

Karabük'te gerçekleşen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü

Günün en üzücü haberlerinden biri Karabük'ten geldi. Yenice ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Geriye sadece 4 yaşındaki çocuk kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice ilçesine bağlı Yeniköy mevki'inde meydana geldi. Kayadibi köyünden Yenice istikametine 67 NK 127 plakalı otomobille seyreden Satılmış Kocabaş (66) Yeniköy mevki'inde direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koştu.

SADECE 4 YAŞINDAKİ ENES ALİ SAĞ KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine Polis, Jandarma, UMKE, 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Satılmış Kocabaş ile eşi Emine Kocabaş (65), gelini Sevgi Kocabaş (32), torunu İrem Nur Kocabaş (11) hayatını kaybederken, 4 yaşındaki Enes Ali Kocabaş ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kazada yaralanan 4 yaşındaki çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Kaza Karabük

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