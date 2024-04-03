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  4. Karabük'te komşu dehşeti! Karı-kocaya kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te komşu dehşeti! Karı-kocaya kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

03.04.2024 01:18
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Karabük'te komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti. Üst kat komşularına tüfekle ateş eden bir kişi, 58 yaşındaki Gülseren Y'.yi öldürdü, eşini ise yaraladı. Saldırgan cinayetin ardından evinde yakalandı.

Karabük'te komşu dehşeti! Karı-kocaya kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Karabük 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana geldi. E.A. isimli şahıs, üst kat komşusu olan Gülseren Y. (58) ve eşi Kemalettin Y.ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.A. tüfekle Yıldırım çiftine ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kanlar içerisinde yere yığılan karı koca, yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Gülseren Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken Kemalletin Y.'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri silahlı saldırganı düzenlediği operasyonla kıskıvrak evinde yakaladı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cinayet komşu
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