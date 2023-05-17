HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karabük'te trafik kazası: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karabük'te trafik kazası: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17.05.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesi yönüne giden Yaşar Umur yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, Çalıkahvesi mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ile yanındaki Müzeyyen Umur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

d2

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ö. ile Huriye Ç. ve Perihan Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan Karabük-Eflani kara yolu araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 11 kişi yaralandı!Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 11 kişi yaralandı!
Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 programCumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program
Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çektiSeçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!

Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!

YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!

YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!

Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

İlginizi Çekebilir

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.