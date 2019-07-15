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Karabük'te 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan için mezarı başında anma töreni düzenlendi - Abla Nurcan Arslan: - "Yine 15 Temmuz olsa hiç gözümü kırpmadan, hiç düşünmeden ben de sokağa çıkardım"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan, Karabük'teki mezarı başında anıldı.

Karabük Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehidin babası Zeki ve ablası Nurcan Arslan ile Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile diğer protokol üyelerince mezara karanfil konuldu.

Protokol üyeleri, 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden ve cenazesi şehit oğlunun yanına defnedilen anne Şazi Arslan'ın da mezarına karanfil bıraktı.

Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti sokağa davet etmesinin ardından milyonlarca insanın meydanlara çıktığını söyledi.

Darbe girişiminde 251 şehit verildiğini belirten Gürel, "Bu kahramanların yüzü suyu hürmetine bu ülkede, topraklarda bağımsız ve hür yaşıyoruz. İnşallah bu şehitlerimizin sayesinde, kötü emelli insanlar bu tür şeylere kalkışamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

- "Çok duyguluyuz, gururluyuz"

Şehidin ablası Nurcan Arslan ise AA muhabirine, kardeşini kaybettikleri için üzgün ancak vatana bir evlat verdikleri için gururlu olduklarını dile getirdi.

Kendilerini hiçbir zaman unutmayan yetkililere teşekkür eden Arslan, "Çok duyguluyuz, gururluyuz. Yine 15 Temmuz olsa hiç gözümü kırpmadan, hiç düşünmeden ben de sokağa çıkardım. Vatanımızı, milletimizi kimselere bırakmazdık." diye konuştu.

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