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Karabük'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 21:57 | Son Güncelleme

Karabük'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük'e gelen Salih Altınöz yönetimindeki 14 BL 540 plakalı otomobil, Ovacuma köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Fatma ve Nihal Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Altınöz ve araçtaki Ali Çelebi, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Çelebi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılan kara yolunda ulaşım, otomobilde sıkışan cesetlerin itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmasının ardından normale döndü.

Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Karabük Kaza

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