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Karabük'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 03:33 | Son Güncelleme

Karabük'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Karabük'te sağanağın etkisiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Gökdere Sokak'taki 5 katlı bir binanın istinat duvarı sağanağın etkisiyle çöktü.

Olayı görenler polis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekip apartmanın elektriğini kesti.

Apartmanda dairesi bulunan bir kişi ise gözyaşlarını tutamayarak müteahhite sitem etti.

Mahalle sakini Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu istinat duvarının yenisi yapılsın diye 6 ay önce söyledik. Burası 6 aydır yapılmalıydı. Niye yapılmıyor. Hayatımız tehlikede." dedi.

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heyelan istinat duvarı Karabük sağanak

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