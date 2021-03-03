Karabük’te uyuşturucu operasyonu : 4 gözaltı

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 farklı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde gençleri uyuşturucu ve zararlarından korumak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından düzenlenen 3 farklı operasyonda A.Ö, M.K, E.C ve S.B isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptıkları aramalarda 80 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen bong şişesi ve 1.5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

