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  4. Karabük’te uyuşturucu operasyonu : 4 gözaltı

Karabük’te uyuşturucu operasyonu : 4 gözaltı

03.03.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu : 4 gözaltı

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 farklı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde gençleri uyuşturucu ve zararlarından korumak için çalışma başlattı.

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 farklı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde gençleri uyuşturucu ve zararlarından korumak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından düzenlenen 3 farklı operasyonda A.Ö, M.K, E.C ve S.B isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptıkları aramalarda 80 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen bong şişesi ve 1.5 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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