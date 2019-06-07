MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle 57'incisi düzenlenen "Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’ndaki festivalin açılışında, bereket için "Dilek Havuzu"na kayısı döküldü.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de sofralık kayısının yüzde 85'inin Mut ilçesinde üretildiğini söyledi.

İlçenin mikroklima özelliği sayesinde kayısının en erken hasat edildiği üretim merkezi olduğuna dikkati çeken Akyüz, "Rusya ve Ortadoğu pazarı başta olmak üzere ihracat kanallarımız açık. Bu sene ürünümüzün fiyatı üreticimizin yüzünü güldürdü. İlçemiz kayısının yanında erik, incir ve zeytininde de önemli üretim merkezlerinden biri." diye konuştu.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de festival sayesinde kayısının reklamının en iyi şekilde yapıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından yapılan kayısı yeme yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz verdi.

Üç gün sürecek festival etkinlikleri kapsamında sanatçılar ve müzik grupları konser verecek.

