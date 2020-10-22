Karaciğer enzimleri neden yükselir? Karaciğer yağlanması nedir?

Peki karaciğer enzimlerinin yüksek olması bu hastalıkların habercisi olabilir mi ya da karaciğer enzimleri kaç olmalı? Gelin hep birlikte bu sorulara cevap arayalım.
Karaciğer vücudumuzda birçok görevi üstlenir. Bunları yaparken de enzimlerden faydalanır. Karaciğer vücutta lenf yapımında görevlidir. Bunun yanında şeker dengesini, hormonların düzenli çalışmasını, protein ve şeker depolanmasını sağlar. Tüm bunları yaparken enzimlerden yardim alır. Ancak bazı durumlar bu enzimlerin yükselmesine sebep olur. Bu yükselme vücut için tehlikelidir. Çünkü az bir yükselme bile vücudun dengesini alt üst etmeye yeterlidir. Bu sebeple enzim miktarının özenle takip edilmesi gerekir. Karaciğer enzimleri nelerdir diye bakacak olursak bunlardan en önemlisi ALT dir. Bundan başka pek çok enzim pek çok farklı görevde çalışır.
Karaciğer sağlığını tehdit eden her şey enzimlerin yükselmesine sebep olur. Bunlardan ilki alkol kullanımıdır. Alkol karaciğere zarar verir. Bu sebeple enzim değerlerinin değişmesine sebep olur. Bu da karaciğerin sağlıklı çalışmasını engeller. Düzensiz ve dengesiz beslenme de karaciğere zarar verir. Karaciğer yağlanmasına kadar varabilecek bu sorun enzimlerin değişmesine sebep olur. Karaciğere düşman olan en önemli besin şekerdir. Günümüzde şeker tüketimi oldukça yüksek bu da karaciğer hastalıklarını beraberinde getirmekte. Karaciğer enzimlerinin değerin yüksek çıkmasının bir diğer sebebi ise ilaç kullanımı. Ağrı kesiciler ve kronik hastalıkların ilaçları da karaciğer sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple bu gibi durumlara dikkat etmekte fayda olacaktır. Peki karaciğer enzimleri nasıl düşürülür, değerlerin düşmesi için neler yapılabilir?
Enzimleri düşürmenin en doğru yolu karaciğer sağlığını önemsemek ve buna uygun yaşamaktır. Enzimlerin düşmesinin en doğru yolu karaciğere düşman durumlardan uzak durmaktır.
Alkolden uzak durulmalı: Eğer karaciğerde bir sorununuz varsa mutlaka alkol tüketiminden kaçınmalısınız.
İşlenmiş gıda tüketiminden kaçınılmalı: İşlenmiş gıdalar, katkı maddeleri ve yüksek miktarda şeker içerir. Bunlar da karaciğer sağlığını olumsuz yönde etkiler.
Fazla kilolardan kurtulmalı: Fazla kilolar karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Böyle bir risk varsa k işli vermek faydalı olacaktır.
Lifli Besinler Tüketin: Lifli Besinler sindirim dostu besinlerdir. Bu sayede daha sağlıklı olmanızı sağlarlar.
Sebze meyve tüketin: Bol sebze ve meyve tüketmek karaciğerinizin sağlıklı olmasını sağlar.
Tüm bunlar karaciğerinize iyi gelecek ve yükselen enzim seviyesini düşürmeyi sağlayacaktır. Bu tür hastalıkların en önemli tedavisi şüphesiz yaşamı düzene sokmaktır. Hastalığınız yoksa bile eğer düzensiz ve dengesiz bir yaşantınız varsa bu ileride bu rahatsızlıklara sahip olabileceğinizin habercisidir. Eşer yaşam şekliniz bu şekildeyse geç olmadan değiştirmeniz faydalı olacaktır. Peki ideal karaciğer enzimleri yüksekliği kaç olmalı?
İdeal karaciğer enzim değeri pek çok farklı özelliğe göre değişkenlik gösterir. Kadın, erkek ve çocuklarda bu değerler farklıdır. Bunun yanında kronik hastalık olup olmamasına ve yaşa göre de bu değerlerin normal aralığı farklılık gösterebilir. Bu sebeple ideal karaciğer enzim değeri bilgisine ulaşmanın en doğru yolu bir uzmandan yardım almaktır. Karaciğer enzim seviyesinin normal olup olmadığını öğrenmenin en doğru yolu doktora başvurmaktır.
Her organda olduğu gibi karaciğerde de belli bir miktar yağ olması normaldir. Ancak karaciğerde normalin üzerinde yağ olması oldukça tehlikelidir. Organda biriken bu fazla yağ organın tahrip olmasına ve görevini yerine getirmemesine sebep olur. Karaciğer insan vücudunda hayati öneme sahiptir. Bu sebeple işlevini yitirmemesi yaşam açısından oldukça önemlidir. Bu yağlanma zamanla iltihaplanmaya kadar varabilir. Karaciğer yağlanmasını en önemli sebebi fazla kilodur. Fazla kilo yaşlanmaya sebep olur. Bu sebeple yağlanmanız varsa en kısa sürede kilo vermeniz gereklidir. Buna ek olarak alkolden uzak durmak çok önemli bir kuraldır. Erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir.
Bu rahatsızlık oldukça sinsidir. Hastalığın başlarında bunu anlamak oldukça güçtür. Bu sebeple düzenli kontrol oldukça önemlidir. Belirtilerin en belirgin olanları şu şekildedir:
Karaciğer yağlanmasının tedavisi tıpkı enzim tedavisinde olduğu gibi karaciğeri tehdit eden her şeyden uzak durmaktır. Peki tedavide bitkisel yollar denenebilir mi? Karaciğer enzimleri bitkisel tedavileri nelerdir?
Karaciğerin önemini anlattık. Bu önemli organın tedavisi de ancak uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bir çok bitkisel tedavi ve formül son zamanlarda sıkça karşımıza çıkmakta. Peki bu toprak tedaviler faydalı mı? Bitkisel tedaviler genel olarak yararlı görünse de kısa vadede çözüm sunarlar. Kısa vadede tedavi olduğumuzu sansak da uzun vadede vücudumuza kalıcı zararlar verebiliriz. Bu sebeple bitkisel çözümleri kullanmadan mutlaka doktorunuza danışmakta fayda vardır. Danışılmadan kullanılan ürünler geri dönülmesi zor sorunlara sebep olabilir. Tedavide en iyi yol doktorunuzun size önereceği ilaçları düzenli kullanmak ve karaciğer sağlığınızı korumak için uğraşmak olacaktır. Bu sebeple karaciğer enzimi bitkisel tedavi yöntemini kendiniz seçip uygulamamalı mutlaka işin ehline danışmalısınız. Sağlıklı günler dileriz.
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