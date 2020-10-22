Karaciğer enzimleri neden yükselir? Karaciğer yağlanması nedir?

Peki karaciğer enzimlerinin yüksek olması bu hastalıkların habercisi olabilir mi ya da karaciğer enzimleri kaç olmalı? Gelin hep birlikte bu sorulara cevap arayalım.

Karaciğer Enzimleri Ne İşe Yarar?

Karaciğer vücudumuzda birçok görevi üstlenir. Bunları yaparken de enzimlerden faydalanır. Karaciğer vücutta lenf yapımında görevlidir. Bunun yanında şeker dengesini, hormonların düzenli çalışmasını, protein ve şeker depolanmasını sağlar. Tüm bunları yaparken enzimlerden yardim alır. Ancak bazı durumlar bu enzimlerin yükselmesine sebep olur. Bu yükselme vücut için tehlikelidir. Çünkü az bir yükselme bile vücudun dengesini alt üst etmeye yeterlidir. Bu sebeple enzim miktarının özenle takip edilmesi gerekir. Karaciğer enzimleri nelerdir diye bakacak olursak bunlardan en önemlisi ALT dir. Bundan başka pek çok enzim pek çok farklı görevde çalışır.

Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir?

Karaciğer sağlığını tehdit eden her şey enzimlerin yükselmesine sebep olur. Bunlardan ilki alkol kullanımıdır. Alkol karaciğere zarar verir. Bu sebeple enzim değerlerinin değişmesine sebep olur. Bu da karaciğerin sağlıklı çalışmasını engeller. Düzensiz ve dengesiz beslenme de karaciğere zarar verir. Karaciğer yağlanmasına kadar varabilecek bu sorun enzimlerin değişmesine sebep olur. Karaciğere düşman olan en önemli besin şekerdir. Günümüzde şeker tüketimi oldukça yüksek bu da karaciğer hastalıklarını beraberinde getirmekte. Karaciğer enzimlerinin değerin yüksek çıkmasının bir diğer sebebi ise ilaç kullanımı. Ağrı kesiciler ve kronik hastalıkların ilaçları da karaciğer sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple bu gibi durumlara dikkat etmekte fayda olacaktır. Peki karaciğer enzimleri nasıl düşürülür, değerlerin düşmesi için neler yapılabilir?