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Karaciğer hastasına hayat veren operasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Antalya'da, laparoskopik yöntemle tümörlü karaciğerinin yüzde 70'i çıkarılan hasta, ameliyattan 6 saat sonra yürüyüş yaptı, üç günde taburcu edildi - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Prof. Dr. Bülent Aydınlı: - "Antalya'da ilk oldu, Türkiye'de de karaciğerin bu kadar büyüklükte kapalı yöntemle çıkarılması çok nadir. Bu yöntemi, ileri aşamada organ nakilleri için de yapmayı planlıyoruz" - Gülhane Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. M. Fatih Can: - "Ameliyatı 4-5 tane birer santimetrelik delikten girdiğimiz aletlerle gerçekleştiriyoruz. Avantajı, hasta çok daha hızlı iyileşiyor"

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez uygulanan yöntemle tümör bulunan karaciğerinin yüzde 70'i çıkarılan hasta, ameliyattan 6 saat sonra yürüyüş yaptı, 3 günde taburcu oldu.

Antalya'da ikamet eden 46 yaşındaki Emine Bozlamba'ya, dört yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karaciğer damarsal tümörü teşhisi konuldu.

Gördüğü tedavilere rağmen hastalığı ilerleyen Bozlamba, şiddetli ağrı, midede basınç, halsizlik ve iştah kaybı nedeniyle aşırı kilo kaybetti.

Daha önce başvurduğu doktorların operasyonun riskli olduğunu söylediği Bozlamba, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Hastanenin Başhekimi ve genel cerrah Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile görüşen Bozlamba, ameliyata ikna oldu.

Aydınlı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. M. Fatih Can başkanlığındaki ekip tarafından, halk arasında kapalı olarak bilinen laparoskopik yöntemle Bozlamba'nın tümör bulunan karaciğerinin yüzde 70'i çıkarıldı.

- "Kendimi çok iyi hissediyorum"

Bozlamba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir yılda hastalığı nedeniyle hayatının çok zorlaştığını ancak ameliyattan sonra ağrılarından kurtulduğunu söyledi.

"Gittiğim hastanelerde bazı doktorlar 'sakın ameliyat olma' dedi. Bazıları da 'ameliyat olman gerekiyor ama dört aydan önce toparlanamazsın' dediler. Bülent hocamla tanıştım. Psikolojik olarak da destek verdi. Bu kadar kısa sürede ayağa kalkacağımı tahmin etmemiştim. Kendimi çok iyi hissediyorum, yürüyorum, ekmeğimi, yemeğimi yiyorum." diyen Bozlamba, ameliyatın ertesi günü sevinçle normal kahvaltı yaptığını anlattı.

- "Antalya'da ilk oldu"

Prof. Dr. Bülent Aydınlı da hastanın karaciğerinin sağ tarafında büyük bir tümör olduğunu, bunu kapalı ameliyat yöntemiyle çıkardıklarını söyledi.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Aydınlı, "Antalya'da ilk oldu, Türkiye'de de karaciğerin bu kadar büyüklükte kapalı yöntemle çıkarılması çok nadir. Bu yöntemi, ileri aşamada organ nakilleri için de yapmayı planlıyoruz. Bu ilk aşaması oldu. Hasta, tamamen hızlı bir iyileşme sürecinde." diye konuştu.

- "3 günde taburcu oluyor"

Doç. Dr. M. Fatih Can ise kapalı yöntemle karaciğerin yüzde 70'lik kısmını çıkardıklarını, büyük bir ameliyat olmasına rağmen hastanın operasyondan birkaç saat sonra yürüdüğünü anlattı.

Dünyada laparoskopik ve robotik yöntemle yapılan rahim kanseri, kalın bağırsak kanseri, prostat gibi ameliyatların yaygın olduğunu anlatan Can, şunları kaydetti:

"Ancak bu yöntemin karaciğer ve pankreas ameliyatlarında ilerlemesi zaman aldı çünkü karaciğer ameliyatları, normal açık ameliyatlarla yapıldığında bile zor. Kapalı yöntem yapılması ilave bir zorluk getiriyor. Bu nedenle yöntemin dünyada ilerlemesi yavaş oldu. Normal ameliyatta, hastanın karnında 30 santimetrelik bir kesi oluşturarak, karın açılarak ameliyatlar yapılıyor. Onun yerine aynı ameliyatı 4-5 tane bir santimetrelik delikten girdiğimiz aletlerle gerçekleştiriyoruz. Avantajı, hasta çok daha hızlı iyileşiyor. Kesilerden meydana gelecek ağrıları çok daha az, normal hayatına dönme süresi çok hızlı oluyor. Bu hastamız, ameliyattan 15 saat sonra sıvı gıdalar almaya başladı. 3 günde taburcu oluyor."

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Bülent Aydınlı Emine Bozlamba Fatih Can karaciğer tümör

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