Karaciğer hastasına hayat veren operasyon

Aydınlı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. M. Fatih Can başkanlığındaki ekip tarafından, halk arasında kapalı olarak bilinen laparoskopik yöntemle Bozlamba'nın tümör bulunan karaciğerinin yüzde 70'i çıkarıldı.

Daha önce başvurduğu doktorların operasyonun riskli olduğunu söylediği Bozlamba, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Hastanenin Başhekimi ve genel cerrah Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile görüşen Bozlamba, ameliyata ikna oldu.

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez uygulanan yöntemle tümör bulunan karaciğerinin yüzde 70'i çıkarılan hasta, ameliyattan 6 saat sonra yürüyüş yaptı, 3 günde taburcu oldu.

- "Kendimi çok iyi hissediyorum"

Bozlamba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir yılda hastalığı nedeniyle hayatının çok zorlaştığını ancak ameliyattan sonra ağrılarından kurtulduğunu söyledi.

"Gittiğim hastanelerde bazı doktorlar 'sakın ameliyat olma' dedi. Bazıları da 'ameliyat olman gerekiyor ama dört aydan önce toparlanamazsın' dediler. Bülent hocamla tanıştım. Psikolojik olarak da destek verdi. Bu kadar kısa sürede ayağa kalkacağımı tahmin etmemiştim. Kendimi çok iyi hissediyorum, yürüyorum, ekmeğimi, yemeğimi yiyorum." diyen Bozlamba, ameliyatın ertesi günü sevinçle normal kahvaltı yaptığını anlattı.

- "Antalya'da ilk oldu"

Prof. Dr. Bülent Aydınlı da hastanın karaciğerinin sağ tarafında büyük bir tümör olduğunu, bunu kapalı ameliyat yöntemiyle çıkardıklarını söyledi.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Aydınlı, "Antalya'da ilk oldu, Türkiye'de de karaciğerin bu kadar büyüklükte kapalı yöntemle çıkarılması çok nadir. Bu yöntemi, ileri aşamada organ nakilleri için de yapmayı planlıyoruz. Bu ilk aşaması oldu. Hasta, tamamen hızlı bir iyileşme sürecinde." diye konuştu.