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Karaciğer kanserinin tedavisinde kemoembolizasyon yöntemi nedir?

23.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer kanserinde veya karaciğer metastazlarında kemoembolizasyon (transarteryel kemoembolizasyon) girişimsel onkolojik ve girişimsel radyolojik tedavi yöntemleri içerisindedir. Kemoembolizasyon yönteminin önemi; milimetreden küçük olan mikrokürelerin içerisinde kemoterapi ilaçları mevcuttur.

Girişimsel Radyoloji ve Girişimsel Onkoloji Prof. Dr. Murat Cantaşdemir, karaciğer kanserinin tedavisinde hedefe yönelik kemoembolizasyon yöntemi hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Bu mikroküreler, tümöre giden ve tümörü besleyen damarların içerisine verildiği zaman, tümörü hedef olarak vurup, oraya yerleşerek yavaş yavaş kemoterapi ilaçlarını salmaya başlar. En büyük özelliği sistemik kemoterapiden farklı olarak; vücudun diğer bölgelerine çok az miktarda geçmesidir. Böylelikle sistemik kemoterapide olduğu gibi vücudun diğer bölgelerinde etki yaratmamaktadır.

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karaciğer kanseri
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