Karaciğer yağlanması neden olur, nasıl geçer? Karaciğer yağlanması belirtileri

Karaciğer yağlanması ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için önemsenmesi gereken bir durumdur. Karaciğer yağlanmasının tedavisi genellikle yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, alkol tüketimini sınırlamak ve kilo vermek, karaciğer yağlanması riskini azaltmada önemli adımlardır. Ayrıca, bazı durumlarda doktorlar, belirli ilaçlar veya cerrahi müdahale gibi tedavi seçeneklerini önerebilirler.

Karaciğer yağlanması neden olur?

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde anormal miktarda yağ birikmesi ile karakterize bir durumdur. Karaciğer yağlanması, birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Karaciğer yağlanmasının başlıca nedeni, yağ metabolizmasının bozulmasıdır. Bu durum yüksek yağlı ve şekerli besinlerin aşırı tüketimi, obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, yetersiz fiziksel aktivite, viral hepatit, aşırı alkol tüketimi ve bazı genetik faktörler gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir.

Normalde karaciğerde bir miktar yağ bulunur, ancak yağ birikimi aşırı hâle geldiğinde karaciğer yağlanması meydana gelir. Karaciğer yağlanması genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak, bazı kişilerde yorgunluk, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtiler görülebilir. Karaciğer yağlanması belirtileri şöyledir:

Sağ üst karın bölgesinde ağrı

Karın şişliği, rahatsızlık hissi ve doluluk hissi

Kiloda değişiklikler

Bulantı ve kusma

Ciltte değişiklikler (Sarılık, lekeler)

İştah kaybı

Kaşıntı

Dolaşım sorunları

Karaciğer yağlanması tedavisinde en önemli adım altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Obezite veya diyabet gibi bir durumunuz varsa kilo vermeniz veya kan şekerinizi kontrol altına almanız önemlidir. Alkol kullanıyorsanız, alkol alımını sınırlamanız veya tamamen bırakmanız gerekir. Karaciğer yağlanması nasıl geçer sorusu için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Sağlıklı bir kiloda kalın.

Düzenli egzersiz yapın.

Alkol alımını sınırlayın.

Sağlıklı bir beslenme düzeni uygulayın.

Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

Doymuş yağ ve trans yağlardan uzak durun.

Bol miktarda meyve ve sebze tüketin.

Tam tahıllı ürünler tüketin.

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin besinler tüketin.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





