Karaciğeri gençleştiriyor: Yağlardan arındırıyor, demirhindinin faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Karaciğer yağlanması karaciğerde fazla yağ birikmesinden kaynaklanır. Genellikle belirti vermeyen karaciğer yağlanmasının tedavi edilmemesi hepatit, siroz, karaciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklığı ve felç riskinin artmasına neden olabiliyor. Fazla kilo ve alkol kullanımı karaciğer yağlanmasına yol açan etkiler arasında bulunuyor. Karaciğer yağlanması için demirhindi çayının içilmesi öneriliyor. Ancak bu çayı içmeden önce doktora danışmanızda fayda var.
DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL YAPILIR?
Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz. Ancak uzmanlar içerisine kesinlikle şeker koymamanızı tavsiye ediyor.
DEMİRHİNDİ FAYDALARI
- C vitamini, protein, karoten, tiamin, niasin, folat, potasyum, bakır, demir, kalsiyum, fosfor, selenyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller içerir.
- Kan basıncını kontrol altına alır.
- Kan şekerini dengeler ve insülinin düşmesine yardımcı olur.
- Lifli bir yapıya sahip olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasına destek olur.
- Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır.
- Tansiyonu dengeler. Kalp sağlığını korumasıyla bilinir.
- Hücrelerin yenilenmesinde ve dokuların onarılmasında önemli bir payı vardır. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.
- Vücuttaki yağlanmanın önüne geçer.
- Cilt sağlığını korur.
- Hazımsızlığı giderir. Bu sayede kilo alımına da yavaşlatabilir.
- Mide asitlerini dengelediği için ülser, reflü gibi mide hastalıklarının oluşumunu önler.
- Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.
- Anemi tedavisi için önerilen meyvelerden biridir. Demir eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.
- Sinir fonksiyonları ve kas gelişimini destekler. Böylece reflekslerinizin güçlenmesini ve aktif kalmanızı sağlar.
- Karaciğer sağlığını korumasıyla bilinir.
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