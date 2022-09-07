Karaciğeri gençleştiriyor: Yağlardan arındırıyor, demirhindinin faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Karaciğer yağlanması karaciğerde fazla yağ birikmesinden kaynaklanır. Genellikle belirti vermeyen karaciğer yağlanmasının tedavi edilmemesi hepatit, siroz, karaciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklığı ve felç riskinin artmasına neden olabiliyor. Fazla kilo ve alkol kullanımı karaciğer yağlanmasına yol açan etkiler arasında bulunuyor. Karaciğer yağlanması için demirhindi çayının içilmesi öneriliyor. Ancak bu çayı içmeden önce doktora danışmanızda fayda var.

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz. Ancak uzmanlar içerisine kesinlikle şeker koymamanızı tavsiye ediyor.

DEMİRHİNDİ FAYDALARI