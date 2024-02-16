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    4. Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapıyor! Bağırsaklardaki tüm atık maddeleri temizliyor

    Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapıyor! Bağırsaklardaki tüm atık maddeleri temizliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.02.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun iç temizliği büyük önem taşır. Bunun için beslenme alışkanlıklarımızın yanı sıra düzenli olarak detoks yapmak da önemlidir. Detoks yapmanın en etkili yollarından biri karaciğer ve bağırsakların doğal temizliğini desteklemektir. İşte tam da bu noktada bu kür tarifi karaciğer ve bağırsaklarınızı tertemiz yapmaya yardımcı olur.

    Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapıyor! Bağırsaklardaki tüm atık maddeleri temizliyor

    Vücudumuzun iç temizliği, genel sağlığımızı korumak ve iyi hissetmemizi sağlamak için büyük önem taşır. Bunun için karaciğer ve bağırsak gibi iç organların düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Doğru besinle ve kür tarifleri ile vücudunuzu temizlemek ve atık maddelerden arındırmak mümkündür. Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin iç temizlik kürü tarifi haberimizde.

    "KARACİĞERİ TERTEMİZ KARNI DÜMDÜZ YAPIYORUZ"

    chiaa
    Bağırsakları temizleyen kür tarifi için gerekli malzemeler;

    • 1 bardak sıcak su
    • 1 tatlı kaşığı chia tohumu
    • 1 çay kaşığı zencefil
    • Yarım limonun suyu

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    Yapılışı ve uygulanışı;

    Bir büyük bardak sıcak suyun içerisine sırasıyla tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. 15 dakika chia tohumunun şişmesini bekleyin. Her sabah aç karnına tüketin.

    Bu karışım sayesinde bağırsakları atıklardan ve karaciğeri toksinlerden arındırarak iç duş yapabilirsiniz. Göbekteki yağlardan 15 günde kurtulabilirsiniz.

    Dipnot: Tansiyonu düşük olan kişiler limon yerine doğal sirke kullanabilir. Hamileler uygulamamalıdır.

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    Anahtar Kelimeler:
    chia zayıflama mon
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