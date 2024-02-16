Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapıyor! Bağırsaklardaki tüm atık maddeleri temizliyor

Vücudumuzun iç temizliği, genel sağlığımızı korumak ve iyi hissetmemizi sağlamak için büyük önem taşır. Bunun için karaciğer ve bağırsak gibi iç organların düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Doğru besinle ve kür tarifleri ile vücudunuzu temizlemek ve atık maddelerden arındırmak mümkündür. Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin iç temizlik kürü tarifi haberimizde.

"KARACİĞERİ TERTEMİZ KARNI DÜMDÜZ YAPIYORUZ"



Bağırsakları temizleyen kür tarifi için gerekli malzemeler;

1 bardak sıcak su

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı zencefil

Yarım limonun suyu

Yapılışı ve uygulanışı;

Bir büyük bardak sıcak suyun içerisine sırasıyla tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. 15 dakika chia tohumunun şişmesini bekleyin. Her sabah aç karnına tüketin.

Bu karışım sayesinde bağırsakları atıklardan ve karaciğeri toksinlerden arındırarak iç duş yapabilirsiniz. Göbekteki yağlardan 15 günde kurtulabilirsiniz.

Dipnot: Tansiyonu düşük olan kişiler limon yerine doğal sirke kullanabilir. Hamileler uygulamamalıdır.

