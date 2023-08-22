HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Karaciğeri tertemiz yapıyor, yağ yakımını hızlandırıyor! İşte mucizevi kür tarifi

Karaciğeri tertemiz yapıyor, yağ yakımını hızlandırıyor! İşte mucizevi kür tarifi

22.08.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmek vücudu olumlu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler ile kilo problemi, sağlık sorunları ortadan kalkabiliyor. Sağlıklı beslenmek aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabiliyor. Siz de beslenme düzeninizi değiştirmek ve kilo problemleri yaşıyorsanız bu kür tam size göre.

Karaciğeri tertemiz yapıyor, yağ yakımını hızlandırıyor! İşte mucizevi kür tarifi

Kilo problemi yaşayan vatandaşlar farklı bitkisel yöntemlerle beslenme düzenlerini destekleyebiliyorlar. Nane limon çayı da yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamak isteyen kişilerin listesinde bulunan en kuvvetli bitkisel çayların başında yer alıyor. Nane ve limon aynı zamanda organlarda biriken toksik maddeleri de dışarı atmanızı sağlıyor.

iStock-642035980

YAĞLARI ADETA YAKIYOR

Nane limonlu su; organlarda biriken toksik maddeleri atmaya yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirip hastalanmaktan korur.

Vücuttaki birikmiş su ve ödemi atar böylece daha ince, zarif görünmenizi sağlar.

nane-limon-detok-tarifi

Göbek ve karın gibi çabuk yağlanan bölgelerde yağların yakılmasına yardımcı olarak kilo vermeyi hızlandırır.

Cildin nemlendirir. Güneş, soğuk ve sıcak hava, hava kirliliği gibi zarar verici etkenlerden cildi korur.

nane limon su

NANE LİMON KÜRÜ

Tarifin yapımına başlamak için öncelikle 1 litre suyu kaynattıktan sonra içerisine bir adet limonu rendeleyin. Daha sonra 10 dal naneyi suya ilave edin. Beş dakika kaynattıktan sonra tüketin.

Sağlıklı yetişkin bireyler, günde 1-2 fincan nane limon içebilir. Ancak 2 fincandan fazla tüketilmesi önerilmemektedir.

limonlu su

TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN

Emziren , gebeler , herhangi bir hastalığı olanlar doktoruna danışıp uygulamalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni koronavirüs varyantı Eris avantaj sağladı! EG.5'in daha sık görülme nedenini açıkladı: 'Hücreye yapışma özelliği arttı'Yeni koronavirüs varyantı Eris avantaj sağladı! EG.5'in daha sık görülme nedenini açıkladı: 'Hücreye yapışma özelliği arttı'
Fenomen Merve Veziroğlu yaşam savaşını kazandı!Fenomen Merve Veziroğlu yaşam savaşını kazandı!
Korkunç cinayet kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdıKorkunç cinayet kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Karaciğer‎ Kilo vermek yağ yakımını hızlandırmak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.