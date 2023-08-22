Karaciğeri tertemiz yapıyor, yağ yakımını hızlandırıyor! İşte mucizevi kür tarifi

Kilo problemi yaşayan vatandaşlar farklı bitkisel yöntemlerle beslenme düzenlerini destekleyebiliyorlar. Nane limon çayı da yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamak isteyen kişilerin listesinde bulunan en kuvvetli bitkisel çayların başında yer alıyor. Nane ve limon aynı zamanda organlarda biriken toksik maddeleri de dışarı atmanızı sağlıyor.

YAĞLARI ADETA YAKIYOR

Nane limonlu su; organlarda biriken toksik maddeleri atmaya yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirip hastalanmaktan korur.

Vücuttaki birikmiş su ve ödemi atar böylece daha ince, zarif görünmenizi sağlar.

Göbek ve karın gibi çabuk yağlanan bölgelerde yağların yakılmasına yardımcı olarak kilo vermeyi hızlandırır.

Cildin nemlendirir. Güneş, soğuk ve sıcak hava, hava kirliliği gibi zarar verici etkenlerden cildi korur.

NANE LİMON KÜRÜ

Tarifin yapımına başlamak için öncelikle 1 litre suyu kaynattıktan sonra içerisine bir adet limonu rendeleyin. Daha sonra 10 dal naneyi suya ilave edin. Beş dakika kaynattıktan sonra tüketin.

Sağlıklı yetişkin bireyler, günde 1-2 fincan nane limon içebilir. Ancak 2 fincandan fazla tüketilmesi önerilmemektedir.

TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN

Emziren , gebeler , herhangi bir hastalığı olanlar doktoruna danışıp uygulamalıdır.

