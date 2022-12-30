HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye’ye gelecek

Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye’ye gelecek

30.12.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2022 tarihinde Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye’ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Karadağ arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de korkutan deprem! AFAD duyurduDenizli'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktıAK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı
Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Karadağ

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında

Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.