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    4. Karadağ'da ilginç yarışma! "Uzun yatma" yarışında 46 gün geride kaldı... Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

    Karadağ'da ilginç yarışma! "Uzun yatma" yarışında 46 gün geride kaldı... Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

    03.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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    Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor. Ülkenin en tembel kişisinin arandığı yarışmada yarışmacılar yatarak şampiyon olmak için mücadele ediyor. 21 kişinin başladığı yarışta 3 kişi geriye kalırken şampiyon olan kişiye 1000 Euro ( 28 bin 799 TL) ödül verileceği açıklandı.

    Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.

    8 SAATTE BİR İHTİYAÇ MOLASI VERİLİYOR

    Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. (AA)

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    sosyal medya Karadağ

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