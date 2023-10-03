Karadağ'da ilginç yarışma! "Uzun yatma" yarışında 46 gün geride kaldı... Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.

8 SAATTE BİR İHTİYAÇ MOLASI VERİLİYOR

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. (AA)