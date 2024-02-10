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  4. Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri! Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Sakarya'dan da hissedildi

Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri! Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Sakarya'dan da hissedildi

10.02.2024 00:43 | Son Güncelleme:
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Karadeniz sahilindeki şehirlerde akşam saatlerinde defalarca duyulan patlama sesleri ve yaşanan sarsılma vatandaşları tedirgin etti. Sahil güvenlik ekiplerinin de alarma geçtiği patlama sesinin henüz kaynağı bulunamazken, sonik patlama, denizin dibinde ya da yer altındaki gaz birikmelerinden kaynaklı patlamalar gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.

Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri! Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Sakarya'dan da hissedildi

Karadeniz'de akşam saat 21.30-23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesleri ve yaşanan sarsılma tedirginliğe yol açtı. Patlama sesi Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ!

Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devriye atarak, sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı.

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Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek, sesin sebebinin gaz birikmesi, uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı. Sosyal medyanın da gündem olan esrarengiz patlama sesin kaynağı belirlenemezken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya kullanıcıları uzun süre sesin sebebini öğrenmeye çalıştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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