Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

FSB'den yapılan açıklamada, Rus savaş gemilerinin müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin durumuna ilişkin bilgi verildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarına döndüğü belirtilen açıklamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği bilgisi de yer aldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna gemilerine eşlik ettiği ve 6 Ukrayna askerinin olayda yaralandığı aktarıldı.

Gemilere açılan ateş sonucunda, 2 Ukrayna gemisinin hasar gördüğü ve rotasını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada bir Ukrayna gemisinin de demir atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri arasındaki sıcak temasa ilişkin açıklama yaptı. Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'nda provokasyon yaptığını savunan Zaharova, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayıcı baskı, ardından da saldırganlık suçlaması.” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

KERÇ BOĞAZI SORUNU NEDİR?

Rusya, 16 Mart 2014'te Kırım'ı topraklarına kattı. Ardından 16 Mart 2014’te yapılan ve yaklaşık 250 bin Müslüman Kırım Tatarı'nın boykot ettiği referandum sonucuna dayanarak Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Yüz binlerce Kırım Tatarı 1944 yılında Sovyet lideri Stalin tarafından anayurtları olan Kırım'dan sürgün edilmiş, yerlerine Ukraynalı ve Rus nüfus yerleştirilmişti.

Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Rusya, Kerç Boğazı üzerine inşa ettiği köprünün açılışını ise bu yılın Mayıs ayında yaptı.

Batılı ülkeler, Kırım'ın ilhakı nedeniyle Moskova yönetimine yıllardır yaptırım uyguluyor.

