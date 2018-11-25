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Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise üst düzey subayları acil toplantıya çağırdı. Rusya'dan ise konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerginliği sürüyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FSB teknesinden Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait gemilere ateş açıldığı bildirildi.

Gemilere açılan ateş sonucunda, 2 Ukrayna gemisinin hasar gördüğü ve rotasını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada bir Ukrayna gemisinin de demir atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

"6 UKRAYNA ASKERİ YARALANDI"

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna gemilerine eşlik ettiği ve 6 Ukrayna askerinin olayda yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği bilgisi de yer aldı.

Ukrayna basınında ise açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko üst düzey subayları acil toplantıya çağırdı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerinin limanlarına döndüğünü bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Rus savaş gemilerinin müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin durumuna ilişkin bilgi verildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarına döndüğü belirtilen açıklamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri arasındaki sıcak temasa ilişkin açıklama yaptı. Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'nda provokasyon yaptığını savunan Zaharova, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayıcı baskı, ardından da saldırganlık suçlaması.” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

KERÇ BOĞAZI SORUNU NEDİR?

Rusya, 16 Mart 2014'te Kırım'ı topraklarına kattı. Ardından 16 Mart 2014’te yapılan ve yaklaşık 250 bin Müslüman Kırım Tatarı'nın boykot ettiği referandum sonucuna dayanarak Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Yüz binlerce Kırım Tatarı 1944 yılında Sovyet lideri Stalin tarafından anayurtları olan Kırım'dan sürgün edilmiş, yerlerine Ukraynalı ve Rus nüfus yerleştirilmişti.

Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Rusya, Kerç Boğazı üzerine inşa ettiği köprünün açılışını ise bu yılın Mayıs ayında yaptı.

Batılı ülkeler, Kırım'ın ilhakı nedeniyle Moskova yönetimine yıllardır yaptırım uyguluyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bi durun Allah aşkına, neyi paylaşamiyorsunuz? Dünya hepimize yeter.
Abd de girerse tamam
adamlar kendilerine çok güveniyorlar. kimseden de korkuları yok istedikleri gibi at koşturuyorlar ama birilerinin ciddi anlamda dur demesi lazım yani bu yaptırımlarla olacak bir şey değil ki onlarda göstermelik yaptırımlar
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