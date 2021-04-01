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Karadeniz'de tarihi kapışma! Türk jetleri de havalandı

01.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus hava kuvvetlerine ait bombardıman uçakları Karadeniz'den Baltık Denizi'ne, Kuzey Atlantik'ten Kuzey Denizi'ne kadar NATO hava savunma sistemini delmeyi denedi. Karadeniz'deki gerilimde Türk jetleri de sahne aldı.

Karadeniz'de tarihi kapışma! Türk jetleri de havalandı

NATO, Rus savaş uçaklarının Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'de ittifaka ait jetler tarafından Pazartesi günü durdurulduğunu resmen açıkladı.

Altı saatte 10 kez gerçekleşen havada kapışma, bugüne kadar kozların paylaşıldığı en büyük olay olarak tarihe geçti. NATO, Rus jetlerinin sivil uçaklara tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

NATO açıklamasına göre Norveç F-16'ları iki Tu-95'in önünü Norveç kıyılarında kesti, birkaç saat sonra iki Tu-160 bombardıman jeti de yine Norveç güçleri tarafından engellendi.

Karadeniz semalarında görülen Rus savaş uçakları için Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan çok sayıda jet havalandı. Kuzey Denizi'nde uçan Rus jetleri için ise İngiliz ve Belçika hava kuvvetleri harekete geçti.

Rusya'nın Avrupa'nın göbeğindeki toprağı Kaliningrad yakınlarında, Baltık Denizi'nde havalanan bir Rus deniz devriye uçağının önü ise İtalyan savaş uçakları tarafından kesildi.

NATO, resmi Twitter hesabında olayı Rus uçaklarını önleyen Türkiye, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere ve Norveç bayraklarını paylaşarak duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, hafta başında bir Rus bombardıman uçağının Kuzey Denizi üzerinde uçması üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetlerinin havalandığını açıklamıştı.

Rus medyası, yalnızca altı saat içinde birçok farklı yerde Rus filosunun NATO'nun hava savunma sistemini zorladığını, ittifakın kurulduğu 1949'dan bu yana havada en büyük restleşmenin yaşandığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Türkiye

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