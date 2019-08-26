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Karadeniz’de kaybolan gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde babasıyla denize açılan ve dengesini kaybederek denize düşen Ali Korkmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.26 Temmuz günü babasıyla balıkçı teknesiyle denize açılan 21 yaşındaki Ali Korkmaz dengesini kaybederek denize düşmüştü.

Karadeniz’de kaybolan gencin cesedi bulundu

Samsun’un Terme ilçesinde babasıyla denize açılan ve dengesini kaybederek denize düşen Ali Korkmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.
26 Temmuz günü babasıyla balıkçı teknesiyle denize açılan 21 yaşındaki Ali Korkmaz dengesini kaybederek denize düşmüştü. Denize düşen Korkmaz’ı babası ve ailesini arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Denizde Ali Korkmaz’ı arama çalışmaları ise ailesi ve balıkçıların desteğiyle de devam etti. Yapılan çalışmaların sonunda Korkmaz’a ulaşılamadı. Denize düşerek kaybolan gencin cansız bedenine balıkçılar ulaştı. Denize balıkçıların ağına takılan Korkmaz vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Korkmaz 26 Temmuz tarihinde babasıyla denize açıldığı sırada balıkçı teknesinden düşmüş ve arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.

Karadeniz’de kaybolan gencin cesedi bulundu

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