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Karadeniz’de Millî Mücadele” konferansları yeni duraklarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, geçtiğimiz yıl başlattığı “Karadeniz’de Millî Mücadele” konferansları serisine bu yıl yeni güzergâhlar ekleyerek devam ediyor.Türk Tarih Kurumunun, geçen yıl Samsun, Trabzon ve Rize’de düzenlediği konferanslarda öğrencilerle bir araya gelen akademisyenler, Mondros’tan itibaren Karadeniz’de başlayan işgal ve isyanları, asılsız Pontus iddialarını ve Karadeniz’de Millî Mücadele’nin örgütlenişini ele almıştı.

Karadeniz’de Millî Mücadele” konferansları yeni duraklarında

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, geçtiğimiz yıl başlattığı “Karadeniz’de Millî Mücadele” konferansları serisine bu yıl yeni güzergâhlar ekleyerek devam ediyor.
Türk Tarih Kurumunun, geçen yıl Samsun, Trabzon ve Rize’de düzenlediği konferanslarda öğrencilerle bir araya gelen akademisyenler, Mondros’tan itibaren Karadeniz’de başlayan işgal ve isyanları, asılsız Pontus iddialarını ve Karadeniz’de Millî Mücadele’nin örgütlenişini ele almıştı. Millî Mücadele’nin 100’ncü yıl dönümünde Karadeniz’de Milli Mücadele’nin konuşulacağı konferanslara bu defa Artvin ve Rize ev sahipliği yapacak.
Türk Tarih Kurumu tarafından 29 Nisan’da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde, 30 Nisan’da Artvin Çoruh Üniversitesinde düzenlenecek olan konferanslarda, Prof. Dr. Güray Kırpık “Karadeniz’de Millî Mücadele”, Prof. Dr. Hikmet Öksüz “Müdafaa-i Hukuk Hareketinin Karadeniz’de Yükselen Sesi” , Doç. Dr. Zehra Arslan “Rus İşgalinden Millî Mücadele’ye Rize”, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran “Millî Mücadele Dönemi’nde Rize”, Prof. Dr. Nuri Yavuz “Azınlıkların İhaneti ve Millî Varlığa Düşman Cemiyetler”, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut “Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı” ve Doç. Dr. Ahmet Atalay “93 Harbinden İstiklal Harbi’ne Artvinli Şehitler ve Yörede Bulunan Şehitlikler” başlıklı bildirileri sunacak.
Konferanslara “Patrikhane ve Ekümeniklik Propagandaları” ve “Karadeniz’de Millî Mücadele” tanıtım filmlerinin gösterileceği tanıtım tırı da eşlik edecek. Kurum, ayrıca 25 Nisan’da Ordu’da, 26 Nisan’da Giresun’da, 29 Nisan’da Rize’de, 30 Nisan’da Artvin’de ve 2-3 Mayıs tarihlerinde ise Samsun’da açacağı sergiliklerde yayınlarını okurlarla buluşturacak.

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