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Karadeniz'de, PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

KARADENİZ kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen  operasyonlarda yakalanan PKK'lı teröristlerin sorgusu ve arazide yer göstermesi sonucu örgütün depo ve sığınakları tek tek imha ediliyor.

Karadeniz'de, PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - KARADENİZ kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda yakalanan PKK'lı teröristlerin sorgusu ve arazide yer göstermesi sonucu örgütün depo ve sığınakları tek tek imha ediliyor. Bölgede 20'ye yakın sığınak ve 'ana karargah' sonrası Gümüşhane kırsalında tespit edilen, içinde silah ve roket başlıkları olan depo da imha edildi.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlarda teröristlere ait sığınak ve depolar da tek tek tespit ediliyor. PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar gerçekleştiriliyor.
Giresun kırsalında yakalanan ve sorguya alınan PKK'lı teröristlerden 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan, bölgede güvenlik önlemeleri altında güvenlik güçlerine depolarının yerini gösterdi. JÖH ve komando timleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Damlı ve Elceğiz köyleri kırsalında, teröristlerin gösterdiği ormanlıkta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu roket başlıkları, mühimmat ve silahların bulunduğu depoya ulaşıldı. Silahlara el koyulurken, depo ise kontrollü olarak imha edildi. Depoda RPG 7 anti-tank mühimmatının yanı sıra 2 güneş panelinin saklandığı görüldü.
Bölgede, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların yoğunlaştırılarak, sürdürüleceği belirtildi.

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Karadeniz'de, PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildiKaradeniz'de, PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildiKaradeniz'de, PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildiKaradeniz'de, PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

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