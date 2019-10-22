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Karadeniz’in en uzun teleferiğine ilgi giderek artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaklaşık 14 aydır hizmette olan Karadeniz’in en uzun teleferiğini kullananların sayısı 44 bini aştı.Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıl süren ve geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2018 tarihinde hizmete girmeye başlayan Karadeniz’in 3 bin 600 metrelik en uzun mesafeli teleferiğine ilgi giderek artıyor.Beşikdüzü Belediyesi tarafından projelendirilerek hizmet vermeye başlayan teleferik, özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, bu yılın Eylül ayı itibariyle yerli ve yabancı olmak üzere seyahat edenlerin sayısı 14 ayda 44 bin 275‘i buldu.Beşikdüzü sahili ile 535 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle yolculuk yaklaşık 15 dakika sürüyor.

Karadeniz’in en uzun teleferiğine ilgi giderek artıyor

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaklaşık 14 aydır hizmette olan Karadeniz’in en uzun teleferiğini kullananların sayısı 44 bini aştı.
Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıl süren ve geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2018 tarihinde hizmete girmeye başlayan Karadeniz’in 3 bin 600 metrelik en uzun mesafeli teleferiğine ilgi giderek artıyor.
Beşikdüzü Belediyesi tarafından projelendirilerek hizmet vermeye başlayan teleferik, özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, bu yılın Eylül ayı itibariyle yerli ve yabancı olmak üzere seyahat edenlerin sayısı 14 ayda 44 bin 275‘i buldu.
Beşikdüzü sahili ile 535 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle yolculuk yaklaşık 15 dakika sürüyor. 100 milyon TL’ye mal olan teleferik, Karadeniz’in en uzun mesafeli teleferik projesi olarak biliniyor.

Karadeniz’in en uzun teleferiğine ilgi giderek artıyor

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