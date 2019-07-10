"Karadeniz'in incisi"nde dip temizliği yapıldı

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar ile 40 öğrencinin katılımıyla sahilde temizlik yapıldı.

"Karadeniz'in incisi" Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan sahil ve deniz dibi temizliği sırasında denizden çok sayıda otomobil lastiğiyle çeşitli atık çıkartıldı.

- Amaç çevre temizliği hassasiyeti oluşturmak

Bartın Valisi Sinan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasra'da, sahil ve deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle vatandaşlarda çevre bilinci oluşmasını amaçladıklarını ve herkesten çevre temizliğine hassasiyet göstermelerini istediklerini ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Bu sularımızı, çevrelerimizi temiz tutmamız, modern çağın gereğidir. Biz bunu desteklemek ve farkındalığı arttırmak için buradayız. Bu birkaç saatlik bir faaliyet değil, insanın yaşam tarzıdır. Aldığı eğitimdir, çevre kültürü, hayat tarzıdır. İnsan elindeki bir kağıt parçasını ki artık çöp ifadesinden de uzak durmaya çalışıyoruz, sıfır atık projesiyle hiçbir şeyin atık olmadığını, değersiz olmadığını, her şeyin tekrar kullanılabileceğini, enerjiye, ekonomiye katkı sağlayacağını da vurgulamak istiyoruz."

