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  4. Karaköprü'de istinat duvarı çöktü, 6 araç böyle düştü

Karaköprü'de istinat duvarı çöktü, 6 araç böyle düştü

01.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfas’da temeli kazılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI

İş makinesiyle temeli kazılan inşaatın yanında bulunan sitenin istinat duvarı, aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olayda park halindeki 6 araç inşaat için kazılan alana devrildi. Duvarın yıkılmasıyla büyük korku yaşayan mahalleli, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zarar gören araçlar çekiciyle servislere götürülürken, mahalleli büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Bölgeye gelen belediye yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.

(DHA)

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