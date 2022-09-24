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Karaköy'deki otopark kapatıldı, haberi olmayan kapıda kaldı! '1 saattir dolaşıyorum'

24.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaköy'de bulunan 46 yıllık katlı otoparkın dün gece kapatılması sonucu sabaha saatlerinde park sorunu yaşandı. Otoparkın kapalı olduğu gören sürücülerden biri, ''Benim haberim yoktu. Yaklaşık 1 saat 15 dakikadan beri dolaşıyorum. Eminönü'nde işimiz var orası zaten sıkıntılı'' dedi. Durumdan şikayetçi olan esnaf da ''Pazar günü kapanacak şekilde hazırlığımızı yaptık. Dün Sayın Ekrem İmamoğlu geldi. Ayın 1'ine kadar daha kalmamıza müsaade etti. Şu an mağduruz'' ifadelerini kullandı.

Karaköy'deki otopark kapatıldı, haberi olmayan kapıda kaldı! '1 saattir dolaşıyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 'Kent Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı' plan değişikliği kararı nedeniyle, Karaköy'deki 7 katlı otopark bu gece işletmeye kapatıldı. Yıkılıp yerine meydan ve zemin altı otoparkın yapılması planlanan bölgede trafik çilesi de baş gösterdi. Otoparkın kapandığından haberi olmayanlar kapıdan geri dönerken, park yeri bulamayanlar da evlerine gitmeyi tercih etti. Otopark içerisinde park halinde araçların kaldığı ve çıkışı için izin verildiği görüldü.

"NEREYE PARK EDECEĞİM BİLMİYORUM"

Karaköy'e gelen Cihan Gürsel, "Daha öncesinde kapanacağından haberim yoktu. Hemen tatlı alıp gideceğim. Arabayı hemen şuraya park edeceğim. Bunu düzeltmek lazım" dedi.

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Öznur Deniz de, "Otoparka geldim ama kapalıymış, haberim yoktu. Şu anda nereye park edeceğim bilmiyorum. Kapalıçarşı'ya gideceğim, orası da yoğun ve otopark bulmak daha zor" ifadelerini kullandı.

Adem Yılmaz, "Otopark için geldim, kapalı mı? Haberim yoktu. Aracı nereye park edeceğiz, bunun cezasını kim ödeyecek?" diye konuştu. Yasin Bakoğlu ise, "Ben otoparka gelecektim. Haberim yoktu. Buralara park edemeyeceğim herhalde" dedi.

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"1 SAAT 15 DAKİKADAN BERİ DOLAŞIYORUM"

Hikmet Çakır ise, "Bu bölgede ciddi şekilde otopark sıkıntısı var. Benim haberim yoktu. Yaklaşık 1 saat 15 dakikadan beri dolaşıyorum. Eminönü'nde işimiz var orası zaten sıkıntılı. Süleymaniye tarafındaki cep otoparkları da zaten yoğun. Seçenek yok, şimdi eve gidiyorum, yer bulamadım" diye konuştu.

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ESNAFA ÖNCE PAZAR DEDİLER; AYIN 1'İNE KADAR MÜSAADE EDİLDİ

Otoparkın altında yer alan işletmelerden birinde esnaf olan Mehmet Seçkin de, "Esnaf olarak pazar günü kapanacak şekilde hazırlığımızı yaptık. Dün Sayın Ekrem İmamoğlu geldi. Ayın 1'ine kadar daha kalmamıza müsaade etti. Birçok esnafın tuttuğu, tutamadığı yerler hazır olmadı. Buranın yıllık gelir maliyetini sanırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne peşin ödeme yapmışlar. Yer altına yine aynı şekilde 600 araçlık otopark yapılacakmış. 18 yıl sonra belediyeye geri teslimatı yapılacakmış. Şu andaki projesi meydan olarak gözüküyor. Buradaki birçok esnaf, halk mağdur oldu. Sağda ve solda arabalar kaldırımlara çıktı. Bu hiç hoş bir görüntü değil. İnsanlar valizlerini ellerinde taşıyarak gidecekler, ana caddeye çıkacaklar. Burada taksi bulmak zaten imkansız" dedi.

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İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı'nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti. Dün otoparkın yanına gelerek açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir alana, yeniden bir bina yapma gayretinde olmadık. Orayı meydanlaştırma gayretinde olduk. Bu, İstanbul kimliği açısından da geleceği açısından da önemli bir bakış açısı. Şimdiden çok heyecanlıyım" dedi. 7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otopark, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibariyle işletmeye kapatılacak ve Ekim ayı itibariyle yıkım işlemleri başlayacak" dedi.

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(DHA)

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