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  4. Mersin'i tedirgin eden 'hava saldırısı' ikazı! Valilik açıklama yaptı

Mersin'i tedirgin eden 'hava saldırısı' ikazı! Valilik açıklama yaptı

24.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında deneme amaçlı siren çalındı. 'Hava saldırısı' ikazı tedirginliğe neden olurken, hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır'' denildi.

Mersin'i tedirgin eden 'hava saldırısı' ikazı! Valilik açıklama yaptı

Mersin'de saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti. Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı. Cep telefonlarıyla video çekenler, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valiliği’nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Sistemin denemelerinin 5 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

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(DHA)

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Mersin
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