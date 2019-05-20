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Karaman’da hırsızlık yaparken yakalanan 2 Afgan adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

Karaman’da jandarma tarafından su kanallarının demir logar kapaklarını çalarken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu 2 zanlı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Karaman Merkeze bağlı Çiğdemli köyünde, vatandaşların köy çevresinde elektrikli bisikletle dolaşan iki şüpheli şahsın bulunduğunu ihbar etmesi üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Karaman’da hırsızlık yaparken yakalanan 2 Afgan adliyeye sevk edildi

Karaman’da jandarma tarafından su kanallarının demir logar kapaklarını çalarken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Karaman Merkeze bağlı Çiğdemli köyünde, vatandaşların köy çevresinde elektrikli bisikletle dolaşan iki şüpheli şahsın bulunduğunu ihbar etmesi üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede köye ulaşan jandarma asayiş timi, iki şahsı Çiğdemli Köyü Sulama Kooperatifine ait su kanallarının demir logar kapaklarını çalarken suçüstü yakaladı. Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tahmin edilen ve üzerlerinde hiçbir resmi belge bulunmadığı için kimlikleri tespit edilemeyen 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Karaman’da hırsızlık yaparken yakalanan 2 Afgan adliyeye sevk edildi

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