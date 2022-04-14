Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! Flaş "ittifak" açıklaması

Son dakika haberine göre kulislerde yeni bir ittifak iddiası güçlenmeye başladı. 2023 seçimleri için geri sayım sürerken, seçim kanunda yapılan değişiklik sonrası ittifaklarla ilgili de pek çok yeni haber geliyor. Dün basına yansıyan bazı haberlerde 3. bir ittifak kurulabileceği öne sürülmüştü.

Bugün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim kanunda yapılan değişiklikleri işaret ederek, "yeni ittifak" mesajı verdi. Karar TV'de yaptığı açıklamada, "Bunu ilk kez söylüyorum" diyen Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" ifadelerini kullandı.

Katıldığı programda "üçüncü ittifak" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, seçim kanunuyla birlikte şartların değiştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"BİRLİKTE HAREKET ETME MECBURİYETİ ORTADAN KALKTI"

6'lı masa aslında muhalefetin bir diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti ortadan kalmış oldu çıkan kanunla. Bundan dolayı bu 6'lı masanın devam etmesi, meselelerin birlikte mütalaa edilmesine fırsat veriyor. bunun faydalı olacağını düşünüyorum.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK OLABİLİR"

Üçüncü ittifak olabilir çünkü, yeni seçim kanunundan dolayı engel teşkil etmiyor. Tek tek de girilse, 3 parti seçime girse, birlikte oldukları taktirde her birinin aldığı oyu üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir.

