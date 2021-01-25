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Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

25.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak yapabileceklerini açıklamasıyla ilgili soru üzerine "Herkes birbiri ile ittifak yapabilir. İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil. İttifakla koalisyonu birbirinden ayırmakta fayda var. İttifaklar seçime münhasırdır. Yönetime ait bir içeriği yoktur" diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi. Temel Karamollaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmeyle ilgili bilgi verdi.

'İTTİFAKLAR SEÇİME MÜNHASIRDIR'

Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında, AK Parti ile ittifak yapabileceklerini açıklamasıyla ilgili soru üzerine, "Israrla söylüyorum, seçim sathı mahalline girilmeden ittifaklar gündemde olmaz. Partilerin dirsek temasında bulunmaları tabidir. Gerek muhalefet gerekse de iktidarın müspet adım atmaları ve ülke problemlerini mütalaa etmelerinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Herkes birbiri ile ittifak yapabilir. İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil. İttifakla koalisyonu birbirinden ayırmakta fayda var. İttifaklar seçime münhasırdır. Yönetime ait bir içeriği yoktur. Bir numaralı meselemiz kutuplaşmanın engellenmesi ve başkanlık sisteminin değişmesidir" dedi.

'AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPILABİLİR'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesini değerlendirmişti.

Karamollaoğlu değerlendirmesinde "AK Parti ile ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla." ifadelerini kullanmıştı.


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