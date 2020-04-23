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Karamollaoğlu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının gayretinin gurur verici olduğunu belirterek "Her bir sağlık çalışanına bu özverili çabalarından dolayı tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çok kritik bir süreçten geçtiğini adeta tarihin bir kırılma noktasına şahitlik edildiğini belirten Karamollaoğlu, bu noktada salgınla mücadelenin en önemli mesele haline geldiğini vurguladı.

Gerek Sağlık Bakanlığının gerekse sağlık çalışanlarının fedakarca ve hatta kahramanca verdiği mücadeleyi takdirle izlediklerini aktaran Karamollaoğlu, "Sağlık çalışanlarının bu gayreti gözlerimizi yaşartmakta, göğsümüzü kabartmaktadır. Her bir sağlık çalışanına bu özverili çabalarından dolayı tek tek teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, salgının çok ciddi ekonomik külfetinin ortaya çıktığını, iktidarın bugüne kadar uyguladığı ''hoyrat ekonomi politikaları yüzünden salgına olduğu kadar, ekonomik ihtiyaçlara da hazırlıksız yakalandığını'' savundu.

Ekonomik gidişatla ilgili endişelerini ve atılması gereken adımları yıllardır dile getirdiklerini ileri süren Karamollaoğlu, "Israrla üretimin hayatiyetinden bahsettik, ama iktidar bizi yola, köprüye düşman olmakla itham etti. İktidar bugüne kadar uyguladığı ekonomi politikasının çöktüğünü bir an evvel görmeli, salgın sürecini en az hasarla atlatmak için gerekli önlemleri almalı ve salgından sonra ilk iş olarak her alanda yerli üretim hamlesine başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Tarihi bir dönemeçten geçildiğinin altını çizen Karamollaoğlu, bu süreci sapasağlam aşmanın yolunun birlik ve beraberliği sağlamaktan ve gerilim dilinden uzak durmaktan geçtiğinin altını çizdi.

RAMAZAN MESAJI

Karamollaoğlu rahmet ve mağfiret ikliminin doruğu olan Ramazan-ı Şerif'in aziz millete saadet, huzur ve bereket getirmesini de dileyerek şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, diriliş ve toparlanış ayıdır. İslam tarihinde nice önemli olaylar bu ayda vuku bulmuştur. Bu sebeple ramazan ayının manevi iklimi ruhlarımızın dirilişine, İslam dünyasında yaşanan kargaşa ve kaosun son bulmasına, dünyada da karşı karşıya kaldığımız Kovid-19 salgının bitmesine bir vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, bu duygu ve düşüncelerle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayını tebrik ediyorum."

(AA)

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Ramazan Mesajı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yeni tip koronavirüs

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