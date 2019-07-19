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Karamollaoğlu'ndan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, konuğu Karamollaoğlu ile Saraçhane'deki Başkanlık makamında görüştü.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, ziyaretten onur duyduğunu belirterek, Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

İstanbul'da önemli bir seçim sınavı verdiklerini belirten İmamoğlu, Karamollaoğlu'nun ortaya koyduğu felsefe ve anlayışın demokrasiye büyük katkı sunduğunu anlattı.

Karamollaoğlu'nu "demokrasi kahramanı" olarak nitelendiren İmamoğlu, "Bu manada demokrasi adına ben şahsen kendilerine minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Zira seçimler bir irade ortaya koyar ve görevi teslim alır, görevinizi yaparsınız. Ama oradaki centilmenlik ya da millet iradesine olan saygı duruşu çok değerlidir. Bunun sağlanmasına da büyük katkı sunmuşlardır." diye konuştu.

İmamoğlu, bundan sonra kendilerine düşen vazifenin siyasi parti ve yaşam tercihine bakmaksızın 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek olduğunu ve diyalogla hizmet üretmek için herkesten faydalanacaklarını kaydetti.

- "Mesele, başarılı olmaması için bir çaba ortaya koymak olmamalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin halkın iradesinin tecelli etmesi adına isabetli olduğunu dile getirdi.

Seçim sonuçlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük ve mesuliyet yüklediğini aktaran Karamollaoğlu, yeri geldiği zaman kendisine ikazda, yeri geldiğinde tavsiyelerde bulunacaklarını söyledi.

İmamoğlu'nun seçim sürecindeki kucaklayıcı üslubunun başarılı olmasındaki önemine işaret eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Umarım seçimlerden sonra da aynı üslubu devam ettirir. Artık kendisi sadece oy verenlerin değil, 16 milyonluk İstanbullunun tamamının belediye başkanıdır. Elbette birtakım sıkıntılarının olduğunu da tahmin ediyorum. Belediye Meclisi'nde çoğunluğunun olmaması iktidarda bulunan bir belediye başkanı için zaman zaman sıkıntılara vesile olabilir. Ama ben belediye başkanlarının belediye meclisinin de ister iktidar yanlısı ister muhalefette olsun sağduyu ile hareket edeceklerini, şahısları değil, İstanbul'u düşünerek kendi fikirlerini ortaya koyacaklarını ümit ediyorum. Mesele, başarılı olmaması için bir çaba ortaya koymak olmamalı. Mühim olan nokta, belediye başkanları, belediye hizmetlerini daha iyi nasıl yapabilirler? Belediye meclisleri de bu konuda öyle ümit ederim ki kendisine destek verecek noktaya gelirler. İlk başlangıçtaki kırgınlıklar, husumetler zaman içerisinde ortadan kalkar diye ümit ediyorum."

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