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Karanfil suyu sayesinde doğurganlığı arttırmak mümkün

28.03.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karanfil baskın bir tada sahip baharatlardan. Koku ve lezzeti nedeniyle sıklıkla kullanılan karanfilin birçok faydası bulunuyor. Karanfil kadınların üreme sağlığını da olumlu etkileyerek doğurganlığın artmasında yardımcı oluyor. Doğurganlığı arttıracak karanfil suyu tarifini düzenli kullanmak gerekiyor.

Karanfil suyu sayesinde doğurganlığı arttırmak mümkün

Karanfil, yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan baharatlardan. Keskin tadı nedeniyle özellikle Hint mutfağında sıklıkla kullanılıyor. Baskın tadını yemeklerde sevenler kadar sevmeyenlerin sayısı da oldukça fazla. Karanfilin farklı farklı birçok faydası bulunuyor. Bu faydalarının yanında doğurganlığı arttırıcı özelliği de bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre karanfilin doğurganlık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

KARANFİLİN FAYDALARI

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  • Sindirimi iyileştirir
  • Bakterilerle mücadele eder
  • Karaciğeri korur
  • Kan şekerini düzenler
  • Bağışıklık sistemini geliştirir
  • İltihaplarla mücadele eder
  • Ağız sağlığında yardımcı olur
  • Baş ağrısının geçmesini sağlar
  • Stresi azaltır
  • Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar
  • Mide ülserini önler

DOĞURGANLIĞI ARTTIRAN KARANFİL SUYU TARİFİ

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  • İlk olarak 3 adet karanfili eziniz.
  • Ardından cezveye 2 su bardağı kadar su koyunuz ve ezilen karanfiller ile 15 dakika kaynatınız.
  • Daha sonra ateşten alın ve temiz bir bez veya filtre ile süzünüz.
  • Çıkan suyu günde 2 bardak tüketiniz.

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