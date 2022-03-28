Karanfil suyu sayesinde doğurganlığı arttırmak mümkün

Karanfil, yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan baharatlardan. Keskin tadı nedeniyle özellikle Hint mutfağında sıklıkla kullanılıyor. Baskın tadını yemeklerde sevenler kadar sevmeyenlerin sayısı da oldukça fazla. Karanfilin farklı farklı birçok faydası bulunuyor. Bu faydalarının yanında doğurganlığı arttırıcı özelliği de bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre karanfilin doğurganlık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.
KARANFİLİN FAYDALARI
- Sindirimi iyileştirir
- Bakterilerle mücadele eder
- Karaciğeri korur
- Kan şekerini düzenler
- Bağışıklık sistemini geliştirir
- İltihaplarla mücadele eder
- Ağız sağlığında yardımcı olur
- Baş ağrısının geçmesini sağlar
- Stresi azaltır
- Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar
- Mide ülserini önler
DOĞURGANLIĞI ARTTIRAN KARANFİL SUYU TARİFİ
- İlk olarak 3 adet karanfili eziniz.
- Ardından cezveye 2 su bardağı kadar su koyunuz ve ezilen karanfiller ile 15 dakika kaynatınız.
- Daha sonra ateşten alın ve temiz bir bez veya filtre ile süzünüz.
- Çıkan suyu günde 2 bardak tüketiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum