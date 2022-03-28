Karanfil suyu sayesinde doğurganlığı arttırmak mümkün

Karanfil, yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan baharatlardan. Keskin tadı nedeniyle özellikle Hint mutfağında sıklıkla kullanılıyor. Baskın tadını yemeklerde sevenler kadar sevmeyenlerin sayısı da oldukça fazla. Karanfilin farklı farklı birçok faydası bulunuyor. Bu faydalarının yanında doğurganlığı arttırıcı özelliği de bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre karanfilin doğurganlık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

KARANFİLİN FAYDALARI

Sindirimi iyileştirir

Bakterilerle mücadele eder

Karaciğeri korur

Kan şekerini düzenler

Bağışıklık sistemini geliştirir

İltihaplarla mücadele eder

Ağız sağlığında yardımcı olur

Baş ağrısının geçmesini sağlar

Stresi azaltır

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar

Mide ülserini önler

DOĞURGANLIĞI ARTTIRAN KARANFİL SUYU TARİFİ