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  4. Karantina ihlalinin böylesi! 6 çocuğuyla birlikte yakalandı

Karantina ihlalinin böylesi! 6 çocuğuyla birlikte yakalandı

18.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da ehliyetsiz kullandığı kamyonetin kasasında 6 çocuğu çıkan yabancı uyruklu baba, polis denetiminde yakayı ele verdi. Ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesilen şahıs, tüm çabaları yetersiz kaldı. Ceza kesmemeleri için ekipleri ikna etmeye çalışan kişinin ‘Günah, ceza yazmayın' diyerek kendini savunmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Karantina ihlalinin böylesi! 6 çocuğuyla birlikte yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya’da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan polis ekipleri bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde kamyonetin yabancı uyruklu sürücüsü Z.M.S.A.’nın ehliyetsiz araç kullandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edildi. Kamyonetin kasasında Z.M.S.A.’nın 6 çocuğunu da gören polis ekipleri şaşkınlık yaşadı.

POLİSLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI AMA CEZADAN KAÇAMADI

Z.M.S.A’ ya sokağa çıkma kısıtlaması ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrı ayrı cezai işlem uygulanırken, kamyonetin sahibine de ehliyetsiz kişiye araç teslim etmekten 2 bin 698 TL ceza kesildi. Kuralları hiçe sayarak kamyonetin kasasına bindirdiği 6 çocuğu ile yolculuğunu sürdürürken ekiplere yakalanan ve cezai işlem uygulanmaması için polisleri ikna etmeye çalışan şahsın tüm çabaları yetersiz kaldı.

KAMYONETİN SAHİBİ KARANTİNADA ÇIKTI

Öte yandan kamyonetin sahibinin korona virüs sebebi ile karantinada olduğu öğrenilirken, Z.M.S.A.’nın ehliyeti bulunan bir yakını bölgeye gelerek aracı götürdü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya karantina

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