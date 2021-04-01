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Karantinada olması gerekirken arabayla gezerken yakalandı

01.04.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde korona virüsü sebebiyle karantinada olması gereken bir kişi trafik uygulaması esnasında yakalandı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Babaeski otoban gişelerinde yapmış olduğu trafik denetiminde bir araç durdurdu.

Kırklareli’nde korona virüsü sebebiyle karantinada olması gereken bir kişi trafik uygulaması esnasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Babaeski otoban gişelerinde yapmış olduğu trafik denetiminde bir araç durdurdu. Durdurulan araçta bulunan H.S’nin korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Ekipler tarafından yakalanan H.S’ye karantina ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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