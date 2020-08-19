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  4. Karantinada olması gerekirken dükkanda bulununca... Kendini böyle savundu

Karantinada olması gerekirken dükkanda bulununca... Kendini böyle savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kırklareli'de koronavirüs teşhisi konan kişi, çiğköfte dükkanında yakalanınca kendisini, 'Dükkanı kapatmak için geldim' sözüyle savundu. Dükkanı kapatacak kimsesi olmadığı için geldiğini söyleyen kişi, kimsenin ekmeğiyle oynamadığını, satış yapmadığını söyledi.

Karantinada olması gerekirken dükkanda bulununca... Kendini böyle savundu

Kırklareli’de gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, daha önce korona virüs tanısı konulduğu iddia edilen M.A. isimli şahsın, karantinada olması gerekirken çiğköfte dükkanında olduğu öğrenildi. Çiğköfte dükkanına giden polis ekipleri, şahsın dükkanda olduğunu tespit ederek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Dükkana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri karantinadan çıkıp dükkanına giden çiğköfteciyi ambulansa bindirerek evine götürdü. Şahsın dükkandan alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, şahsa karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesti.

'İNSANLIK NAMINA GİTTİM'

Bir televizyon programına telefonla bağlanan M.A., ilaçlarını alıp dükkanını kapatırken şikayet edildiğini iddia ederek, "Ağrım sızım yok, ateşim yok. Kendi ayağımla hastaneye gittim. İnsanlık namına gittim. Yoksa kimse gel sana test yapayım demedi. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, satış yapmadım. Dükkanımı kapatıp eve gidiyordum. Arkamdan şikayet etmişler. Herhangi bir limon bile tezgahımda yok. Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Daha 6 aylık ve 2 yaşında 2 bebeğim var hanım nasıl gitsin. Gidecek kimse yok kendim dükkanı kapatmaya gittim" dedi.

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