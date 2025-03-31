Kararan çaydanlık nasıl parlatılır? Kararan çaydanlık temizliği nasıl yapılır?

Çaydanlıkta oluşan kararma ve kireç lekeleri hoş bir durum değildir. Üstelik çaydanlığın hijyenik olmadığı izlenimi oluşturabilir. Çaydanlığı temizleyip ömrünü uzatmak için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Temizlik esnasında doğal malzemeler de kullanılabilir.

Kararan çaydanlık nasıl parlatılır?

Kararan çaydanlığı parlatmak için çeşitli yöntemler vardır. En yaygın yöntemlerden biri sirke ve karbonat kullanmaktır. Bu yöntem ise şöyledir:

Çaydanlık içine sıcak su koyulur.

Ardından 1 bardak sirke eklenir.

Bir süre beklenir. Bu bekleyiş kararmaları yumuşatacaktır.

Daha sonra karbonatla ovma işlemi yapılır ve yumuşayan lekeler kolay bir şekilde temizlenir.

Çaydanlığın dış yüzeyindeki lekeleri gidermede ise limon ve tuz karışımı hem doğal hem de oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde limonu 2'ye keserek üzerine tuz döküp çaydanlık ovulabilir. Bu işlem dış yüzeyde temizlik ve parlaklık sağlar.

Kararan çaydanlık temizliği nasıl yapılır?

Kararan çaydanlığı eski haline getirmek için sirke, kaya tuzu ve karbonat kullanılabilir. Bu yöntemde yarım litre su çaydanlığa eklenir. Ardından yarım bardak sirke, 1 tatlı kaşığı tuz ve karbonat eklenir. Daha sonra çaydanlığın yaklaşık 20 dakika kaynamasını beklemek gerekir. Ardından durulama işlemi yapılarak çaydanlık temizlenebilir.

Çaydanlığın içi temizlenirken patates kabuğundan da yararlanılabilir. Çaydanlığın içinde bir miktar su ile patates kabuğu kaynatıldığında patatesin içindeki doğal nişasta söz konusu lekeleri yumuşatabilir.

Kararan çaydanlık içi nasıl temizlenir?

Çaydanlık zamanla çayın renginden dolayı kararır. Bu kararma daha önce de söylediğimiz üzere sirke, karbonat ve limon tuzu gibi doğal malzemeler kullanılarak temizlenebilir. Bu yöntemde birkaç yemek kaşığı limon tuzu ve suyu çaydanlıkta kaynatarak lekeler yumuşatılabilir. Ayrıca şu karışım lekelerin yumuşamasını sağlayabilir:

Birkaç yemek kaşığı karbonatı çaydanlığın içine koyun.

Sıcak su ekleyin.

Yarım limon sıkın.

Kaynatmayın ve suyun kendiliğinden soğumasını bekleyin.

Ardından çaydanlığın iç kısmını uygun bir detarjan ile ovarak temizleyin.

Kararan çaydanlık dışı nasıl temizlenir?

Çaydanlığın kararan dış yüzeyini temizlemek için birkaç farklı yöntem vardır. Bu yöntemlerden biri şu şekildedir:

Bir kabın içerisine birkaç kaşık karbonat koyun.

Karbonatı az miktarda sirkeyle karıştırıp macun haline getirin.

Elde edilen macunu çaydanlığın dış yüzeyine sürün.

15 dakika kadar bekleyin.

Daha sonra sünger ile ovun.

Bu yöntem ile kararan çaydanlığın dışını temizlemek mümkündür. Ayrıca sirke, tuz ve sıcak su karışımını dış yüzeyde uygulamak da çaydanlık dışı lekeleri gidermeye yardımcı olabilir.