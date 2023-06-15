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Kararan gümüş takılarınızı evde parlatmak çok kolay! Gümüş takıları yeni gibi parlatır

15.06.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar genellikle gümüş ve altın takı severler olarak ikiye ayrılıyorlar. Herkesin cilt alt tonuna yakışan takı rengi farklılık gösteriyor. Gümüş takı severler gümüşlerin kararmasından şikayet ediyor. Ancak gümüşleri evde parlatmak mümkün olabiliyor. İşte gümüşleri parlatmanın kolay yolu...

Kararan gümüş takılarınızı evde parlatmak çok kolay! Gümüş takıları yeni gibi parlatır

Gümüş takılarınızı karardığı için kullanamamaktan şikayet ediyorsanız bu yöntemi denememişsiniz demektir. Instagram'da yaşam ve moda üzerine önerilerde bulunan bir sosyal medya kullanıcısı gümüş takıları basit bir şekilde parlatmanın yolunu paylaştı. Bu yöntemle takılarınızı yeni alınmış gibi pırıl pırıl yapabilirsiniz.

GÜMÜŞ TAKILARI PARLATMANIN KOLAY YOLU

Sudem Anık, gümüş takılarını parlatmak için bir kasenin içerisine alüminyum folyo koydu.

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Ardından takılarının üstüne bir kaşık karbonat ve sıcak su ekledi.

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Karbonatlı suyun içerisinde bekleyen gümüş takıların kararmalarının geçerek parlamalarını sağladı.

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