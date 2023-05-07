Kararan gümüşleri parlatmanın sırrı! Evde kararmış gümüş takılar nasıl parlatılır?

Gümüş kararması takılarda, dekorasyonda, çatal- bıçak takımlarında sıklıkla yaşadığımız problemler arasında yer alıyor. Gümüşleri parlatmak için farklı ürünler kullanılıyor. Ancak bu ürünleri kullanmadan da her evde bulunan doğal malzemeler ile kararmış gümüşleri parlatabilirsiniz. Kararan gümüşler nasıl parlatılır merak ediyorsanız bu yöntemlere şans vermelisiniz.

KARARMIŞ GÜMÜŞLER NASIL PARLATILIR?

KARBONAT VE SİRKELİ SU

Bir tabak içine 2 ya da 3 kaşık sirke dökün ve sirkenin üzerine bir paket karbonat ekleyin.

Oluşan karışımın içinde gümüş ürünü bekletin.

30 dakika içinde gümüş eşya parlamaya başlayacaktır.

Son adımda sudan geçirin ve kurumasını sağlayın.

ALÜMİNYUM FOLYO

Derin bir kase içine su doldurun ve bu suyun üzerine 1 kaşık kabartma tozu dökün.

Bir avuç büyüklüğünde folyo da keserek suyun içine ekleyin.

Gümüş kolye ya da minik dekorlarınızı bu suyun içine batırın ve çıkarın. Birkaç defa aynı işlemi uygulayın.

Bu yöntem ile gümüş eşyaların bakımını kolayca yapabilirsiniz.

LİMON SUYU VE SÜT

Gümüş eşyaları parlatmak için ihtiyacınız olan malzemeler 1 bardak ılık su, yarım bardak süt ve 1 kaşık limon suyudur.

Tüm malzemeleri bir çukur kasede karıştırın.

Eğer büyük gümüş dekor parlatmak istiyorsanız, bu önerilerdeki suyu kullanarak bez yardımı ile eşyaları silebilirsiniz.

Daha ufak eşyalar ve aksesuarların karışım içinde bekletilmesi önerilir.

Limon suyu ve süt ile hazırlanan gümüş parlatma deterjanını dilediğiniz an kullanabilirsiniz.

MUZ KABUĞU