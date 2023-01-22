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Kararmış gümüşleri dakikalar içinde parlatıyor! Kararmış gümüş takıları parlatmak için...

22.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar kullandıkları takılarda altın ve gümüş renklerini sevenler olarak ikiye ayrılıyor. Gümüş takıları tercih edenler zaman kararan gümüşlerden şikayet ediyor. Kararmış gümüşleri parlatmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Takılarınıza zarar vermeden kararmalarını geçirmek istiyorsanız bu yönteme göz atabilirsiniz.

Kararmış gümüşleri dakikalar içinde parlatıyor! Kararmış gümüş takıları parlatmak için...

TikTok'ta gündelik yaşamamızda karşılaştığımız sorunları geçirecek çözümleri paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı kararmış takılar için etkili önerilerde bulundu. Zamanla kararan takıların kötü görünmesinden şikayetçiyseniz aşağıdaki yöntemi kesinlikle denemeniz gerekiyor.

Kararmış takılarınızın iyi şekilde görünmesini sağlamak için ihtiyacınız olan tek şey kaynar su, kabartma tozu, tuz ve alüminyum folyo.

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Bu yöntem için temiz bir kaseyi alüminyum folya ile kaplayın. Ardından kaseninn içerisinde üç bardak kaynar su, bir yemek kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Yaptığınız karışımın içerisine kararmış takılarınızı yerleştirip beş dakika bekleyin.

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Videoyu izleyen bir kişi "Videonuzla karşılaşana kadar bileziğimin mahvolduğunu sanıyordum! Teşekkürler, bileziğim yeni kadar iyi görünüyor." dedi. "Bunu bu gece denedim!! En kirli tılsımlarımı bile temizledim, o kadar şok oldum ki işe yaradı!! Teşekkürler!" dedi. Başka biri ise şöyle yazdı: "Bu çok işe yaradı. Uyarı ama ... çürük yumurta gibi kokuyor."


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