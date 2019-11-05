HABER

Karasu Çayı renk cümbüşü ile hayranlık uyandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, vadi yatağı boyunca sonbahar renklerine bürünen ağaçlarla çevrili Karasu Çayı, etrafındaki irili ufaklı onlarca şelaleylede fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor

MARDİN (AA) - Medeniyet ve hoşgörü kenti Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı ve vadisi sonbaharda sunduğu manzarayla ilgi çekiyor.

"Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen taşın ve hoşgörünün kenti Mardin gibi ilçeleri de her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Mazıdağı ilçesinde, Diyarbakır-Mardin kara yolundaki Karasu Çayı ve vadisinde, sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

10 kilometrelik yürüyüş güzergahına sahip vadide ziyaretçiler, manzarayı izliyor, su ve kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yaparak, sakin bir ortamda doğa ile iç içe temiz havayı solumanın keyfini yaşıyor.

Karasu Çayı ve vadisi irili ufaklı onlarca şelaleyle ve doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarınca da tercih ediliyor.

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Doç. Dr. Genç, meyve ve sebzelerin nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattıDoç. Dr. Genç, meyve ve sebzelerin nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattı
Beyoğlu'nda Amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kameradaBeyoğlu'nda Amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karasu mardin sonbahar

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Sınırda hareketlilik! Kısa süre içinde başlayacak

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Adıyaman'da terör operasyonu! Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların yeni gözdesi oldu

Terörden temizlendi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı

İran dünyaya duyurdu! Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.