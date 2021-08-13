HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karayip ülkeleri alarma geçti! Tropik fırtına yaklaşıyor

Karayip ülkeleri alarma geçti! Tropik fırtına yaklaşıyor

13.08.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayip kıyılarına yaklaşan şiddetli fırtına nedeniyle bölge ülkeleri alarma geçti.

Karayip ülkeleri alarma geçti! Tropik fırtına yaklaşıyor

Ülke basınında yer alan habere göre, şiddetli fırtınaların bazı kentleri ciddi bir şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.

Yetkililer, tropik fırtınanın ulaştığı yerlerde ciddi yağışlar bırakabileceğini ayrıca sel ve toprak kayması riskine karşı da halktan dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Söz konusu fırtınanın ilerleyen saatlerde hızının 55 kilometreye çıkabileceğini belirten yetkililer, fırtınanın cumartesi günü yönünü ABD'nin Florida kıyılarına doğru çevirebileceğini ifade etti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 21 Kasım 2020'de meydana gelen Eta Tropik Fırtınası ve Lota Kasırgası nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada sadece 40 tane var! Adana'da ele geçirildi, değeri dudak uçuklattıDünyada sadece 40 tane var! Adana'da ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı
Selde 8 katlı bina böyle yıkıldıSelde 8 katlı bina böyle yıkıldı
Datça açıklarında korkutan depremDatça açıklarında korkutan deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

DSÖ duyurdu: Koronavirüsü yayan ilk kişi bulundu

DSÖ duyurdu: Koronavirüsü yayan ilk kişi bulundu

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.