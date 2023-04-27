KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI: Karayolları iş başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 3000 personel alınacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'nün merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı yapacağını duyurmasıyla vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere yapılacak olan alımlar yoğun ilgi görüyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak olan personel alımı başvuruları İŞKUR internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. İşte KGM 3000 personel alımı ile ilgili detaylar...

KGM 3000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı Başvuruları 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

İŞKUR KGM 3000 PERSONEL ALIMI EKRANI İÇİN TIKLAYIN



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KARAYOLLARI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular "İşkur" esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 27 Nisan - 02 Mayıs döneminde alınacak. Başvurular aynı zamanda ALO 170'i arayarak da yapılabilecek.





