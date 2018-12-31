Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Adala Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emine Şengül'ün (90) evine gelen bakıcısı, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Dört çocuk annesi Şengül'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna, oradan da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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