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KARDEF üyelerinden Binali Yıldırım'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - KAFKAS Artvin Dernekler Federasyonu (KARDEF) üyeleri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek için İstanbul'da bir araya geldi.  Ümraniye Meydanı'nda toplanan KARDEF üyelerine, Bursa Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu ve Kocaeli Federasyonu destek verdi.

KARDEF üyelerinden Binali Yıldırım'a destek

İdris TİFTİKCİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - KAFKAS Artvin Dernekler Federasyonu (KARDEF) üyeleri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek için İstanbul'da bir araya geldi.
Ümraniye Meydanı'nda toplanan KARDEF üyelerine, Bursa Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu ve Kocaeli Federasyonu destek verdi. Etkinlikte KARDEF Genel Başkanı Ali Rıza Altunel, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da yer aldı. Tulum eşliğinde horon tepilmesinin ardından basın açıklaması yapıldı. Ortak basın açıklamasını KARDEF Başkan Vekili İbrahim Yıldırım okudu. İbrahim Yıldırım, "Ülkemiz, tarihinde görülmemiş bir şekilde iç ve dış müdahaleler, yalan haberler ve karalama kampanyalarıyla karşı karşıya. Çok net olan bu resmi KARDEF olarak dehşetle izliyoruz ve kınıyoruz. Artvin'den yola çıkarak Binali Yıldırım'a destekliyoruz. Çünkü 5 yıl için 37 proje vaadinde bulunup sadece 2'sini gerçekleştiren adaya güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİ DE ALMAK İSTİYORUZ"
Basın açıklamasının ardından açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise, "23 Haziran'da İstanbul'da tekrar bir seçim yaşayacağız. Bizler Yusufeli'nde bir prova yaptık. Ve Yusufeli'ndeki seçimi aldık. İnşallah İstanbul seçimlerini de almak istiyoruz. Artvinli hemşerilerimizle geldik. Bugün Ümraniye'de onlarla beraberiz. Ve Binali başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Türkiye'nin bekası için bir arada olduklarını belirten Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da, "Biliyorsunuz, İstanbul'a Türkiye'nin her bölgesinden gelip aşını, ekmeğini kazanmaya çalışan kardeşlerimiz var. Bizim de değerli hemşerilerimiz burada. Binali Yıldırım'a açıkça destek istiyoruz" dedi. Etkinlik kapsamında Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla Yusuf Güney konseri de gerçekleşecek

(FOTOĞRAF)

KARDEF üyelerinden Binali Yıldırım'a destekKARDEF üyelerinden Binali Yıldırım'a destekKARDEF üyelerinden Binali Yıldırım'a destekKARDEF üyelerinden Binali Yıldırım'a destek

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