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Kardeş dehşeti! Ekmek bıçağıyla polisi bekledi

11.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de Hakan Yıldız, tartıştığı kardeşini 7 yerinden bıçakladı. Yıldız'ın daha sonra elinde ekmek bıçağıyla polisi beklediği bildirildi.

Kardeş dehşeti! Ekmek bıçağıyla polisi bekledi

Maden Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda, Hakan Yıldız'ın uzun süredir işsiz olması olduğu, özel bir havayolu firmasında tekniker olarak çalışan kardeşi Eray Yıldız ile bu nedenle tartıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre iki kardeş arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan Yıldız'ın mutfaktaki ekmek bıçağını alarak, kardeşi Eray Yıldız'ı 7 yerinden bıçakladı. Saldırgan ağabeyin evin salonunda, elinde ekmek bıçağıyla polisi beklediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hakan Yıldız'ın, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Eray Yıldız'ın durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

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