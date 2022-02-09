Kardeşi ve yengesine kurşun yağdırmıştı! Korkunç cinayette yeni ayrıntılar...'Annesi ve abisi yaptırdı'

İstanbul Silivri'de dün meydana gelen olayda eşiyle 2,5 ay önce boşanan 54 yaşındaki Cemal Kurt, 47 yaşındaki kardeşi Ahmet Kurt ve 55 yaşındaki yengesi Türkan Kurt'u çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü. Emniyetteki ifadesinde katil zanlısı kardeşi ve yengesiyle arasının bozuk olduğunu, olayı bir anlık öfkeyle yaptığını söyledi. Olay sonrası konuşan Cemal Kurt'un eski eşi Gülhan Tosun ise "Bu olayı annesi ve abisi yaptırdı" dedi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Silivri, Yeni Mahalle'de dün meydana gelen olayda eşiyle 2,5 ay önce boşanan Cemal Kurt (54), kardeşi Ahmet Kurt (47) ve yengesi Türkan Kurt (55) ile tartışmaya başladı. Eşiyle aralarının bozulması ve boşanmalarından kardeşi ile yengesini sorumlu tuttuğu öğrenilen Cemal Kurt, bir anda silahını çekerek kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Ahmet-Türkan Kurt çifti hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Kardeşi ve yengesiyle arasının bozuk olduğunu söyleşen şüphelinin olayı bir anlık öfkeyle yaptığını söylediği öğrenildi.

"BU OLAY ANNESİ YAPTIRDI"

Cemal Kurt'un eski eşi Gülhan Tosun, "Kızımı hastaneye götürmüşlerdi onlar. Hastaneden eve geldiler. Kızımı çocuklarımın yanına bıraktım. Onlar da pazardan alışveriş yapmışlardı. Önce ben indim arabadan. Eve çıkarken onu görmedim. Kapısının açık olduğunu gördüm. Yukarı çıkmış. Kendi evinin kapısını açmış. 'Oraya gir' dedi bana. Yapma çocuklarımız var dedim. Elinde silah vardı. Ablama binaya girme dedim. Merdivenlerden çıkarken silahla ablamı vurdu. Bu olayı annesi ve abisi yaptırdı." dedi.

Kaynak: DHA

